Sem dupla de ataque, Santos finaliza preparação para visitar a Ponte Preta; veja escalação

Assim, uma provável escalação é com: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme.

O jogo contra a Ponte Preta está marcado para às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

O Peixe tenta se recuperar no torneio após perder para o Amazonas. O time caiu para a terceira colocação, com nove pontos, três a menos que o Sport, que lidera.

Do outro lado, a Macaca vem de um empate de 1 a 1 com o Operário-PR, em Ponta Grossa. A equipe está em 12ª na Série B, com cinco pontos.