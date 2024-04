Corinthians volta a jogar amanhã e finalmente deve ter 'a cara do técnico'

Evidente que ausência de competição tira algumas coisas, mas podemos ganhar outras e aproveitar da melhor maneira esses dias. Nos conhecer melhor, criar compromisso comum entre todos, estou a adorar conviver com eles. António Oliveira, após o amistoso contra o Londrina

O que o técnico já fez no time

António Oliveira, técnico do Corinthians, em treino no CT Joaquim Grava Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

António Oliveira mexeu na defesa e no ataque até encontrar o esquema ideal. Ele recuperou Hugo na lateral esquerda após testar Caetano, firmou Gustavo Henrique na zaga como dupla de Félix Torres (além de ter testado Cacá e montou o sistema defensivo com Pedro Raul e Yuri Alberto juntos — com o reforço centralizado, o camisa 9 foi alocado para a ponta direita.

Ele também promoveu a entrada de Breno Bidon na vaga do lesionado Maycon. Destaque da Copinha, o jogador de 19 anos encaixou no meio de campo com Raniele e Rodrigo Garro e vem aproveitando as chances no onze inicial.

O Corinthians ainda ganhou o "reforço" de Romero como centroavante e a volta de Paulinho. O treinador pediu para o atacante paraguaio mudar sua função na frente, que comprou a ideia e já foi decisivo no amistoso contra o Londrina, marcando dois gols. O experiente volante, por sua vez, está recuperado da lesão no joelho e é opção no banco.