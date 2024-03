Empresário cobra Brax na Justiça por comissão de contrato com Corinthians

No último dia 13, a empresa confirmou à coluna que pediu para Leite intermediar o contrato entre ela e Corinthians pela exploração de placas de publicidade. Isso ocorreu durante a gestão de Duilio Monteiro Alves no Alvinegro.

Numa negociação sem a participação do empresário e já com Augusto Melo na presidência do clube, a Brax fez uma proposta pelos direitos de transmissão do Corinthians no Brasileirão.

Outros processos

A RC e outra empresa de Leite, a B&C Consultoria & Assessoria Esportiva também entraram com processos para cobrar o Corinthians pelo não cumprimento de acordos para pagamentos de antigas dívidas. Os tratos foram assinados por Duilio no ano passado.

Nos dois casos, parte dos créditos que o Corinthians tem com a Brax pelo contrato de publicidade estática seriam repassados para as empresas de Leite.

Porém, após conversa com Augusto, a Brax não assinou acordo que previa os repasses para as empresas do agente de Cássio e Fagner, entre outros jogadores.