Manchester City x Arsenal: onde assistir ao vivo ao jogo do Inglês

O Manchester City recebe o Arsenal às 12h30 (de Brasília) de hoje, no Etihad Stadium, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

A partida será transmitida pela ESPN e pelo streaming Star+. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Os dois times estão separados por um ponto e fazem confronto direto no topo da tabela. O Arsenal é o líder, com 64, e o City aparece em terceiro, com 63 — o Liverpool aparece entre eles, também com 64, mas ficando em segundo pelos critérios de desempate.