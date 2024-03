Dragon Ball e 'briga' nos Simpsons: Fortaleza tem rivalidade de mosaicos

Além dos personagens, houve um mosaico com o nome do autor: Akira sobre a silhueta de um de seus protagonistas, pouco antes do início do Clássico-Rei válido pela Copa do Nordeste.

A torcida do Ceará também iria exibir materiais de Dragon Ball, mas foi vetada por questões de segurança, já que só a equipe mandante pode fazer o mosaico.

Imagem: Reprodução

Fortaleza prepara 3D

O mosaico começou a ser adotado pela torcida do Fortaleza em meados de 2007. A partir de 2014, se tornou uma tradição, com eventos cada vez maiores. A inspiração partiu de torcidas ao redor do mundo, como do Borussia Dortmund (Alemanha), do Raja Casablanca (Marrocos) e do Legia Varsóvia (Polônia).

A Equipe Mosaico é um grupo de torcedores do Leão do Pici sem relação direta com qualquer organizada e que se encarrega de organizar rifas, alinhar doações e montar os mosaicos. A principal relação é com a Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF).