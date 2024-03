Quase 'lei do próximo' e abraço de Abel: o 1º teste de Rômulo no Allianz

O meio-campista Rômulo, do Novorizontino, teve um encontro agitado com o Allianz Parque antes de reforçar o Palmeiras.

Coração e cérebro do time

O camisa 10 do Novorizontino teve a missão de superar o seu futuro clube na semifinal do Paulistão. Destaque do time do interior de São Paulo, ele foi anunciado pelo Alviverde há cerca de um mês, mas só se juntaria ao grupo após o fim do Estadual. O destino fez com que o reforço viesse a ser adversário valendo uma vaga na final.

Se existe a "lei do ex'", o jogador de 22 anos quase inaugurou a "lei do próximo" na partida. Aos 17 minutos do primeiro tempo, com o placar ainda zerado, ele isolou um chute na entrada da área. Sem acreditar na chance perdida, levou as mãos ao rosto enquanto lamentava. Também saiu dos pés dele a cobrança de escanteio o que poderia ser a assistência para o gol de cabeça de Neto Pessoa, mas Weverton defendeu.