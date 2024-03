Endrick decide, Palmeiras vence Novorizontino e enfrenta o Santos na final

Segundo o calendário da FPF, a decisão já começa a ser disputada neste domingo: 31 de março, e a volta no dia 7 de abril. Os horários ainda serão definidos.

O Palmeiras não jogava em sua casa há dois meses. O gramado foi interditado pela FPF pelas péssimas condições e passou por uma reforma: a WTorre trocou o composto de termoplástico por uma cortiça, o mesmo material utilizado no gramado do estádio Nilton Santos, mas com especificação, tamanho e espessura diferentes da casa do Botafogo.

Novorizontino controla o Palmeiras e faz bom 1º tempo

O time de Eduardo Baptista retardou as reposições de bola e irritou a torcida do Palmeiras no primeiro tempo. A ideia do treinador foi frear o ímpeto inicial do Palmeiras jogando em casa com o apoio de sua torcida — como o Alviverde fez nas quartas de final contra a Ponte Preta. A equipe de Novo Horizonte, muito bem organizada, dificultou a vida palmeirense.

O Novorizontino teve as melhores chances para abrir o placar na primeira etapa, mas parou em boas defesas de Weverton. O time de Abel Ferreira, por sua vez, teve muitas dificuldades com a bola no pé pela marcação do adversário e quase não levou perigo ao gol de Jordi.

Endrick decide e tira Palmeiras do sufoco

Na segunda etapa o cenário se repetiu: o Novorizontino voltou a gastar o relógio esperando o Palmeiras se lançar ao ataque e deixar espaços no setor defensivo. No entanto, logo aos 8 minutos, Mayke conseguiu belo cruzamento para Flaco López, que ganhou no alto e deu bela assistência a Endrick.