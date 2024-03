Gómez celebra volta projeta grande final contra o Santos: 'muita história'

O Palmeiras se reapresentou hoje (29), e o zagueiro Gustavo Gómez já está de olho na final contra o Santos. O capitão projetou uma grande decisão e celebrou sua volta após uma fratura no pé.

Ao longo do campeonato, eles [Santos] mostraram que chegaram à final porque são um dos melhores times do Paulistão, junto de nós. Acho que será uma grande final. Como eu falei, é um time com muita história. São dois grandes times e nós sempre trabalhamos para vencer cada jogo e para brigar por títulos. Agora não será diferente. Gustavo Gómez

O que aconteceu

Gómez destacou a "fome" do Palmeiras, que chega à 14ª final desde agosto de 2020. "É a quarta final consecutiva com o professor Abel e a quinta seguida do Palmeiras. Estamos construindo a história, é muito legal viver os dias aqui com todo o grupo. Será mais uma final contra um rival difícil e histórico. Como falo sempre, nosso elenco é muito trabalhador, se dedica muito. Vivemos os dias intensamente só pensando em trabalhar e ganhar sempre".