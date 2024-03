Marília Ruiz: Santos ouviu não de SPFC e Corinthians antes de escolher Vila

A colunista e apresentadora Marília Ruiz informou no Fim de Papo que o Santos recebeu um "não" de Corinthians e São Paulo para jogar a final do Paulistão nos estádios dos rivais. O Peixe ainda tentou a Arena Barueri antes de definir que jogará a decisão em casa, na Vila Belmiro.

'Marcelo Teixeira ouviu não de SPFC e Corinthians': "Mais cedo, o presidente do Santos procurou Augusto Melo para saber da possibilidade de mandar a primeira partida da final, no domingo, na Neo Química Arena. Essa conversa demorou para acontecer, e o Corinthians comunicou que estaria fazendo manutenção em seu estádio para a estreia no Brasileiro. Essa foi a primeira resposta que foi dada, e o Marcelo Teixeira já tinha recebido um não com São Paulo com a mesmíssima desculpa. Os dois times estarão neste fim de semana fazendo manutenção".

'Santos ainda cogitou Barueri': "O Santos ainda cogitou a possibilidade de mandar essa partida em Barueri. Qual o problema de Barueri, além da capacidade? Se for contra o Palmeiras, o que há uma grande chance, e capacidade é ainda mais reduzida porque é um clássico de São Paulo. As autoridades foram contactadas, e tanto Ministério Público como Polícia Militar consideraram um jogo de risco - domingo, estádio que é da dona do Palmeiras e que por causa disso a capacidade seria limitada a, no máximo, 17 mil pessoas. E aí a operação ficaria cara demais, mais cara do que na Vila, onde ele vai jogar e é sua casa".