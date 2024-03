'Confio no caráter do Gabigol', diz Diego Ribas sobre atacante do Flamengo

Ex-meia do Flamengo, Diego Ribas disse confiar no caráter de Gabigol ao ser perguntado sobre a suspensão do jogador pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD).

Hoje comentarista da Globo, Diego participou do Futsummit, evento no Rio que reúne figuras do futebol, dos negócios e do entretenimento.

"Acredito que possa ter acontecido algum erro de comportamento, alguma coisa. Não me aprofundei. Conheço o Gabi, confio muito no caráter do Gabi. Eu tenho certeza que ele não fez nada para mascarar qualquer tipo de coisa, qualquer substância proibida. Porque definitivamente ele não ingeriu substância proibida. É importante colocar isso na balança e que essa situação seja resolvida logo", avaliou Diego.