Paulinho se emociona em retorno no Corinthians: 'Meses de dificuldade'

O volante Paulinho se emocionou por ter voltado a jogar na vitória sobre o Londrina após ficar dez meses longe dos gramados.

O que aconteceu

O jogador de 35 anos entrou no decorrer do amistoso. Ele não jogava desde 24 de maio do ano passado, quando lesionou o joelho ainda no primeiro tempo contra o Argentinos Juniors, pela Libertadores.

Paulinho disse que foram "meses de dificuldade" e segurou as lágrimas na entrevista pós-jogo. Ele deu a declaração para a ESPN, que transmitiu o confronto e teve Fábio Santos como comentarista.