Corinthians é salvo por Romero e vence Londrina na volta de Paulinho

O duelo também foi marcado pelo retorno de Paulinho, que ficou dez meses sem jogar por lesão. Além dele, Matheus Bidu foi outro a entrar novamente em campo, dando assistência em sua estreia no ano — após ter sido preterido por opção técnica nos primeiros meses da temporada.

O clube do Parque São Jorge volta a campo, desta vez oficialmente, em 2 de abril, para a estreia na Sul-Americana. O desafio será contra o Racing-URU, fora de casa, às 21h30 (de Brasília).

Temperatura elevada e banco decisivo

António Oliveira entrou com a base titular e testou o zagueiro Cacá no 11 inicial. O reforço de 24 anos foi o escolhido para ocupar a vaga do equatoriano Félix Torres, que defendeu sua seleção na Data Fifa e foi poupado do amistoso.

O Corinthians dominou as ações no primeiro tempo, mas foi pouco incisivo para alterar o placar. Apesar de ter o controle da bola, a equipe visitante não conseguiu impor seu ritmo nem encurralar o adversário. Recuado, o Londrina aproveitou as faltas para frear os oponentes.

Rodrigo Garro teve as principais chances do Alvinegro paulista nos 45 minutos iniciais. O argentino foi o jogador mais ativo da primeira etapa, tanto na bola parada quanto em jogadas trabalhadas. Cássio, por sua vez, praticamente não foi acionado.