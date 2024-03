'Inimigo número 1': jornal detona comportamento de Vinicius Jr em amistoso

Vinicius vs Laporte. Momento caliente en el Brasil-España. pic.twitter.com/RAAwoTVt4x -- Pablo Giralt (@giraltpablo) March 26, 2024

A publicação ainda citou a discussão de Vini com Joselu, seu companheiro de Real Madrid. O jornal garantiu que o jogador se tornou "inimigo público número 1" dos torcedores espanhóis.

Faltam nove rodadas para o final de La Liga, e Vinicius deve visitar os campos do Mallorca, San Sebastián, Granada e Villarreal com o Real Madrid. Estádios onde o brasileiro se tornará alvo de torcedores adversários e inimigo público número 1. Principalmente depois do ocorrido ontem no Santiago Bernabéu. trecho da matéria publicada no jornal "AS"

Vinicius Jr ainda foi chamado de "fanfarrão" pelo jornalista. Fermín afirmou que a postura do brasileiro terá consequências no futebol espanhol.