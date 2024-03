Flamengo: acórdão da decisão é publicado e defesa de Gabigol espera recurso

O acórdão da decisão que suspendeu Gabigol por dois anos foi publicado na noite desta quinta-feira (27). Com isso, a defesa do atacante do Flamengo se prepara para entrar com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

O que aconteceu

A defesa fará primeiro o pedido de efeito suspensivo da pena. Gabigol foi suspenso do futebol por dois anos, prazo que começou a ser contado a partir da data da coleta, em 8 de abril de 2023.

O jogador também vai ao CAS tentar a absolvição ou redução da pena. A defesa de Gabi e o Flamengo consideraram uma surpresa o julgamento no TJ-AD na última segunda-feira. A informação da publicação foi inicialmente do jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo UOL.