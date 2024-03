Flamengo acerta patrocínio com aplicativo de bebidas; veja valores

Flamengo e Zé Delivery chegaram a um acordo de patrocínio. Após votação no Conselho Deliberativo no começo da semana, a empresa oficializou nesta quarta-feira (27) a parceria com início no dia 30 de março, data do primeiro confronto da final do Campeonato Carioca.

O que aconteceu

O contrato vai render R$ 11 milhões para estampar a meia do time profissional masculino. O vínculo é até o fim de 2025.

O patrocínio, porém, vai abranger outras áreas. São mais R$ 5 milhões para a FlaTV e R$ 10 milhões como verba incentivada para os esportes olímpicos.