Casão: 'É o momento certo para começar um trabalho na seleção sem o Neymar'

O colunista Walter Casagrande analisou no UOL News Esporte que a seleção brasileira precisa virar a página em relação a Neymar, principal jogador do Brasil na última década. Para Casão, Dorival Jr tem a oportunidade de construir um novo time a partir da Copa América.

'Neymar jogou bola até as vésperas da Copa do Mundo de 2018': "Não vejo nada no Neymar desde 2018. Para mim, o Neymar jogou bola até às vésperas da Copa do Mundo de 2018, que ele preferiu ficar rolando no chão, tanto que virou meme no mundo todo, não é invenção minha, não estou perseguindo o Neymar, estou falando um fato -o Neymar virou piada no mundo todo depois da Copa de 2018 com o cai-cai. De 2018 para frente, acabou, é jogo individual, é ele, não decidiu mais jogo nenhum. Qual foi o jogo que o Neymar decidiu importante para seleção brasileira, sem ser a Copa das Confederações de 2013? Sem ser a Copa de 2013, na seleção principal, qual foi o jogo que o Neymar decidiu, jogo importante, de classificação ou de título? Nenhum, nenhum".

'É o momento certo do Dorival começar um trabalho sem Neymar': "Tinha que virar a chave, tinha que começar a fazer uma nova era. Eu tenho dúvida em relação ao Casemiro, que está muito mal no United, está na lista de dispensa. Se um jogador gosta um do outro é uma coisa, o cara ser importante para o treinador em campo é outra completamente diferente. Vai convocar jogador porque metade do grupo é amigo ou é fã? Aí não tem seleção, nenhuma seleção vai ganhar nada se você ficar convocado jogador que os jogadores são fãs, isso não existe. Está jogando bem? Vai decidir? Está bem fisicamente? Está bem tecnicamente? Independente de ser amigo ou não, ser fã ou não, tem que jogar, tem que convocar. Futebol é assim, você não pode convocar por amizade ou ser fã, quem tem que decidir isso é o treinador, não tem que ficar ouvindo jogador, isso não existe, porque depois quem vai pagar a conta é o treinador. É o momento certo do Dorival começar a fazer um trabalho sem o Neymar, ele vai ter uma competição sem o Neymar".