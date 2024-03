Flamengo mantém contrato de Gabigol, articula defesa e espera tribunal

Jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame, e confio que serei inocentado. Nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos Gabigol

Por que suspender o contrato?

A prerrogativa de suspensão do contrato é prevista no artigo 28 da Lei Pelé:

A entidade de prática desportiva poderá suspender o contrato especial de trabalho desportivo do atleta profissional, ficando dispensada do pagamento da remuneração nesse período, quando o atleta for impedido de atuar, por prazo ininterrupto superior a 90 dias, em decorrência de ato ou evento de sua exclusiva responsabilidade, desvinculado da atividade profissional, conforme previsto no referido contrato.

A suspensão contratual, portanto, não é automática. As partes podem acordar se o período afetado pela suspensão será acrescentado após o término original do contrato ou não.

Gabigol x Guerrero

O Flamengo considera que o caso de Gabigol é diferente do de Paolo Guerrero, que foi punido por doping.