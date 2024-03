Dudu avança em recuperação e manda recado: 'Cada vez mais próximo'

O atacante Dudu está mais próximo de voltar a jogar pelo Palmeiras.

O que aconteceu

O camisa 7 publicou um vídeo nas redes sociais mostrando os trabalhos que tem feito na Academia de Futebol: potência, chutes e mudanças de direções. O Baixola sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco em agosto do ano passado, em um jogo contra o Vasco, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão do ano passado.

"Cada vez mais próximo", escreveu Dudu na publicação. A expectativa do atleta e do Palmeiras é que ele fique à disposição de Abel Ferreira em maio para disputar as principais competições da temporada: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.