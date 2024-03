'Cheguei no meio do furacão do goleiro Bruno', diz Diogo sobre época de Fla

Diogo falou sobre sua curta passagem pelo Flamengo e relembrou o clima no clube em sua chegada, alguns dias após a prisão do goleiro Bruno. O ex-atacante disse que ninguém tocava no assunto.

O que aconteceu

Na avaliação de Diogo, o silêncio também era uma forma de os atletas se protegerem do mau momento vivido dentro de campo pela equipe. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que foi ao ar ontem (25).