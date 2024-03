Julgamento que pode dar a Gabigol gancho de até 4 anos é retomado hoje

Pelo menos oito pessoas foram intimadas a depor: Gabigol, Danilo Machado (oficial de controle), Raphael Carvalho (líder da missão), Rodrigo de Souza da Silva (escolta), Márcio Tanure (médico do Flamengo), Leandro Martins (enfermeiro do Fla), Everton Ribeiro (capitão do Flamengo à época) e Fernando Solera, representante da CBF.

Relembre o caso

O episódio aconteceu em 8 de abril de 2023. Era a véspera de um jogo contra o Fluminense pela final do Carioca. A denúncia aconteceu apenas no final de dezembro pelo comportamento durante um teste surpresa fora de competição, no Ninho do Urubu.

Os oficiais relataram várias situações negativas envolvendo Gabigol. Segundo registro, o jogador ignorou os profissionais antes e depois do treino, usou "linguagem rude" pela irritação e se mostrou indignado por sempre estar na lista.

No fim, o camisa 10 ainda pegou o pote para coletar a amostra sem avisar a ninguém. Gabigol ficou irritado quando o oficial de controle de dopagem o acompanhou ao banheiro, segundo um dos relatórios no processo. Pelas regras, os oficiais precisam ver a genitália do atleta para checar se a urina está saindo dele mesmo e não de uma bolsa acoplada ao corpo, por exemplo. O atacante negou que isso tenha acontecido.

Gabigol teria entregue o pote aberto, contrariando o que o oficial de controle tinha pedido. Naquele dia, o centroavante não foi o único a ser testado. Outros jogadores do Flamengo também foram submetidos ao exame.