Final entre EUA e México é interrompida por ofensas homofóbicas

O duelo entre Estados Unidos e México, ontem (24), valendo o título da Liga das Nações da Concacaf, foi interrompido duas vezes por conta de gritos homofóbicos da torcida mexicana contra o goleiro Matt Turner, dos EUA. A partida foi disputada no AT&T Stadium, no Texas (EUA).

O que aconteceu

Ofensas homofóbicas começaram na reta final do segundo tempo. Com o México perdendo, os torcedores começaram a gritar "puto" a cada cobrança de tiro de meta dos EUA. Em espanhol, a palavra é usada pejorativamente para se referir a homossexuais.

Seguindo o protocolo da Fifa, a partida foi interrompida pelo árbitro canadense Drew Fischer. Auxiliado por alertas nos telões e sistema de som do estádio, ele se dirigiu aos torcedores, pedindo que parassem com as ofensas.