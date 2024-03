Diogo sobre 'treta' com Gareca no Palmeiras: 'Pensou que eu estava louco'

Revelado pela Portuguesa, o ex-atacante Diogo falou sobre sua passagem pelo Palmeiras e contou como reagiu ouvindo Racionais quando foi barrado por Ricardo Gareca momentos antes de uma partida.

O que aconteceu

O ex-jogador contou que gostava dos treinos do argentino, mas explicou que o grande número de mudanças no time dificultou a adaptação para quem já fazia parte do elenco. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que vai ao ar hoje (25).