Futura dupla? Gabigol reage a 1º gol de Endrick pela seleção brasileira

Alguns torcedores, inclusive, aproveitaram a interação para pedir Gabigol do Palmeiras. O camisa 9 tem contrato com o Rubro-Negro até o fim deste ano e ainda não renovou contrato.

Venha ser feliz, Gabi. -- 𝐏𝐚𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐚 (@papodeparmera) March 23, 2024

Endrick e a seleção brasileira voltam a campo na terça-feira, contra a Espanha. O amistoso será no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid e futura casa do atacante.