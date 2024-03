Braz desconversa sobre renovação de Gabigol no Flamengo: 'Sob controle'

Marcos Braz voltou a pregar paciência sobre a renovação do atacante Gabigol. O vice-presidente de futebol do Flamengo falou que as coisas estão sob controle.

O que aconteceu

Braz disse que falou hoje com o atacante por conta da audiência sobre a tentativa de fraude do exame antidoping. Ele deu entrevista à ESPN antes do sorteio da Libertadores.