Milan quer contratar artilheiro sueco com números melhores que Haaland

De olho na janela de transferências, o Milan demonstrou interesse na contratação de Viktor Gyökeres, sensação sueca e que tem números melhores que Haaland e Mbappé na temporada.

O que aconteceu

Disposto a gastar quase R$ 260 milhões, o Milan vai tentar contratar Viktor Gyökeres, do Sporting. De acordo com o jornal "Gazzetta dello Sport", os italianos contam com a ajuda de Ibrahimovic, compatriota do artilheiro.

Aos 25 anos, Gyökeres chegou ao futebol português em julho de 2023. Contratado para ser o artilheiro da equipe, o atacante está cumprindo a missão que lhe foi dada.