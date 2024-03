'Foi ruim para Portuguesa e para Hérverton', diz Diogo, sobre queda da Lusa

O ex-atacante Diogo relembrou o 'Caso Héverton', que resultou no rebaixamento da Portuguesa para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2013, dizendo que não é possível apontar apenas um culpado.

O que aconteceu

Diogo afirmou que, enquanto jogador, ele era avisado sobre suas suspensões, mas ponderou que é uma responsabilidade do atleta saber quando não pode ser escalado - como aconteceu com Héverton. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que vai ao ar na próxima segunda-feira (25).