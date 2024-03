Sem Messi, Argentina vence El Salvador em amistoso com barreira bizarra

Susto e resposta imediata! Aos 28 minutos do primeiro tempo, El Salvador quase empatou com Jairo Henriquez, que finalizou e tirou tinta da trave. Apesar do perigo, a Argentina dominou as ações e ampliou com Enzo Fernández. O volante aproveitou sobra na pequena área após finalização de Lo Celso e deixou o dele.

Tranquilidade de campeão! Sem esforço, a Argentina voltou para o segundo tempo e logo marcou o terceiro. Aos seis minutos, Lo Celso tabelou com Lautaro Martínez e bateu no canto do goleiro. Ainda com algumas chances de gol, os campeões do mundo pecaram na pontaria e não decretaram a goleada.

O novo uniforme e os gols do jogo

Argentina apresenta novo uniforme com referência ao título no Catar! Segundo uniforme tem também homenagem para o torcedor argentino!#Futebol #Argentina #BoraJogar pic.twitter.com/HMwBTgnSzy -- Bora Jogar (@borajogarbet) March 16, 2024