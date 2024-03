Seleção: Danilo pede conscientização após casos de Daniel Alves e Robinho

O lateral-direito Danilo foi perguntado hoje (22) sobre as condenações de Daniel Alves e Robinho por violência sexual e pediu conscientização desde as categorias inferiores do futebol.

O lateral pediu que a CBF se engaje no processo e passe a tratar do tema desde as categorias de base. Capitão da seleção, Danilo ressaltou entender o seu papel como um dos líderes da seleção e não fugiu do tema.