Nova diretoria da CBF protege Dorival e faz presidente aparecer menos

A criação de uma nova estrutura na diretoria de futebol mudou totalmente a rotina da CBF.

O que aconteceu

O presidente Ednaldo Rodrigues aparece menos. Após a chegada da nova comissão técnica e quatro dirigentes para a CBF, Ednaldo não se expõe tanto.

Na negociação com Ednaldo, Dorival pediu para ter uma diretoria robusta por trás. Diferentemente do colega Fernando Diniz, que estava praticamente sozinho com o presidente, Dorival queria proteção.