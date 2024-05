PVC: Vini Jr no Real Madrid joga na mesma função de Romário na Copa de 1994

O Vinícius não é um centroavante, nem é um ponta esquerda, nem é um meio-campista, nem é um homem externo, como se diz hoje. Ele é um atacante, ele é um ponta-de-lança. Sabe quando jogava Bebeto e Romário? Os dois na frente, livres, invertendo de posição, tocando rapidamente, isso hoje é Rodrygo e Vinícius no Real Madrid. Normalmente, são os dois, Rodrygo e Vinícius, e o Bellingham atrás. O Vinícius é um ponta-de-lança, ele não é o Romário, mas ele joga na mesma função do Romário de 94. PVC

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.