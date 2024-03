Na seleção, Leila revoluciona função, rompe silêncio e canta Roberto Carlos

Com Leila, a história é diferente. A presidente do Palmeiras faz questão de ser notada, vai aos treinos e senta entre os repórteres durante as entrevistas. Ela está concentrada com a equipe a 35 km do centro de Londres e não saiu do hotel nem para fazer as unhas: usou o serviço do centro de beleza do local.

"Londres sempre vai estar lá. E eu não sei quando estarei aqui de novo", disse, ao lado da psicóloga Marisa Santiago, antes de uma das entrevistas de jogadores. Observar Leila nessas coletivas é uma atração à parte: formada em jornalismo, ela escuta com atenção as perguntas e reage com surpresa a momentos que os mais veteranos na cobertura tratam como triviais.

Quando a jornalista japonesa Kiyomi Nakamura pegou o microfone e começou uma pergunta, Leila abriu um sorriso. "Ela é uma graça, né?".

Durante as entrevistas, a dirigente quase não olha para a tela dos dois celulares — ambos protegidos por capas com escudo do Palmeiras. Quando um deles toca, o hino do clube alviverde é interrompido por uma frase. "Opa, tocou o hino da minha seleção".

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante jogo da equipe contra o São Paulo Imagem: Abner Dourado/AGIF

Leila atende poucas ligações, mas fica sempre atenta a mensagens de funcionários do Palmeiras sobre eventuais demandas. A presidente elogia a todo momento a "estrutura profissional do Verdão", mas não consegue ficar sem saber das notícias.