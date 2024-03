'Se houve crime, têm de ser punidos', diz Dorival sobre Daniel e Robinho

Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica. Não trabalhei com o Daniel, mas conheço a história. É um momento difícil para nos expressarmos. Primeiro eu penso nas famílias das pessoas envolvidas. Nas famílias principalmente das vítimas desses episódios. Episódios que acontecem diariamente no Brasil e em todo mundo, que são abafados pois as pessoas não têm vozes. Se houve realmente e comprovaram algum tipo de crime, ele tem que ser penalizados, por mais que doa no meu coração sobre uma pessoa que tive convívio excepcional. Mas olho mais para as famílias das vítimas e deles também. Não desejo isso a ninguém. Sinto por todos. Sinto por tudo que passarão a partir de então nas suas vidas. Precisamos penalizar os casos que não são expostos e acontecem com muita frequência

Dorival

O treinador também falou sobre a escolha da equipe que vai enfrentar a Inglaterra amanhã (23), às 16h, em Wembley, em Londres (ING).

Tentei avaliar por uma única condição: merecimento. Por essa única condição. Me surpreendi positivamente com as condições de todos os convocados. Todos deram resposta muito positiva. Tentamos acelerar o processo ao máximo e que encontremos ótima resposta amanhã

O que mais ele disse

Problemas e cortes. "Tivemos algumas alterações ao longo de todo o processo. Perdemos alguns jogadores, mas estou muito satisfeito. O interesse de cada um, a qualidade, futebol é um conjunto. Temos muitos jogadores que vestirão a camisa da seleção pela primeira vez. Tenho que entender que, mesmo percebendo qualidade no grupo, tenho que conviver com o lado que talvez, em 90 minutos, tenhamos momentos importantes e de certo equilíbrio. Em outros, algumas dificuldades"