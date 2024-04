CBF tem recorde de receitas e quase iguala Flamengo; veja a origem da grana

Os números da CBF superam em cerca de R$ 100 milhões de arrecadação na comparação com 2022.

A entidade, ao mesmo tempo, diz que investiu cerca de R$ 700 milhões no futebol. Isso envolve seleções, competições, arbitragem e federações.

Com isso, fechou 2023 com um superávit de R$ 238,4 milhões. Em 2022, o valor ficou em R$ 143,4 milhões.

A CBF fechou o ano com R$ 1,04 bilhão em caixa/aplicações financeiras.

Tivemos o melhor resultado de todos os tempos. Foi mais um recorde agora. Elevamos as nossas receitas para mais de R$ 1,3 bilhão. E um superávit de R$ 238 milhões. Isso mostra um trabalho não só de aumento das receitas, mas também do fomento ao futebol em toda a cadeia produtiva. Futebol feminino, de base, receitas destinadas a clubes de Série C e D. Isso vai fazer com que a CBF também possa desenvolver projetos de melhorias em todo o futebol, como gramados e iluminação. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, ao UOL

A arrecadação bruta da CBF se divide em três frentes:

Receitas operacionais: R$ 1,171 bilhão

Receitas financeiras: R$ 115,43 milhões

Outras receitas: R$ 26,7 milhões

Total: 1,314 bilhão