Corinthians fica preso na estrada, e jogo-treino com o Santos é cancelado

O acidente ocorreu por volta das 12h40, no km 45, na altura de Cubatão, envolvendo três carretas. A Ecovias afirmou ao UOL que não houve derramamento de carga e que dois dos motoristas dos caminhões ficaram ilesos, enquanto o terceiro teve uma lesão leve.

A Anchieta ficou com obstrução total no sentido litoral por causa do acidente. A concessionária que administra a estrada divulgou nas redes sociais que foram mais de 15 km de congestionamento pelo motivo. Os veículos já foram removidos da pista, mas o acidente ainda está refletindo no trânsito.

O Corinthians só volta a campo para uma partida oficial em 2 de abril, para a estreia na Sul-Americana. Já o Santos encara o Bragantino na quarta (27), na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista.