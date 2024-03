Capitão renova sonho de vítima do Ninho e lembra perda de melhor amigo

Iago chegou à Libertadores com a sensibilidade elevada. As lágrimas com o título do sub-20 do Flamengo representam não só a taça levada para casa com a campanha invicta. Elas também envolvem dois personagens importantes da história do jovem: o avô e o melhor amigo, que morreram no mesmo dia, mas com cinco anos de diferença.

O capitão da base rubro-negra renovou o sonho de Arthur Vinícius, uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. O dia 8 de fevereiro, que levou o "irmão" e o avô, nunca mais será o mesmo para Iago. Enquanto a torcida lamentava a morte de 10 jovens, o jogador chorava a partida do melhor amigo.