'Ninguém do Flamengo quis falar', diz diretor do documentário sobre o Ninho

Em entrevista ao UOL News Esporte, o diretor do documentário "O Ninho: Futebol & Tragédia" (Netflix), Pedro Asbeg, contou que nenhum dirigente do Flamengo quis falar sobre o incêndio que vitimou 10 jovens no CT do clube no dia 8 de fevereiro de 2019.

Nem dirigentes da gestão Bandeira de Mello nem os da gestão Rodolfo Landim quiseram "colocar a cara", explicou Asbeg. O cineasta disse que propôs facilidades para a gravação das entrevistas com os dirigentes do Flamengo, mas eles não toparam.