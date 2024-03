Caixa diz que houve conversa preliminar com Flamengo sobre estádio

Presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, afirmou que as conversas com o Flamengo para a construção de um estádio na área do Gasômetro, na zona portuária do Rio de Janeiro, estão em fase embrionária.

O que aconteceu

Em 9 de março, Vieira se reuniu com o presidente do clube, Rodolfo Landim, para tratar do tema, descrevendo a conversa como uma "fase preliminar para encontrar os termos de interesse comum".

"Nós estamos em uma fase preliminar de negociação com o Flamengo em sentido de encontrar os termos que sejam de interesse comum", disse em entrevista ao Poder 360.