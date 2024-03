TJD-RJ denuncia Flamengo por cantos homofóbicos no Fla-Flu da semifinal

O Flamengo foi denunciado nesta quarta-feira (20) pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) por cantos homofóbicos. O episódio aconteceu no Fla-Flu do último sábado, pela semifinal do Campeonato Carioca.

O que aconteceu

O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães relatou o caso na súmula. O clássico terminou empatado em 0 a 0 no Maracanã.

"Informo que aos 43 minutos do segundo tempo, a torcida do Clube de Regatas do Flamengo cantou uma música de cunho homofóbico durante 50 segundos em provocação à torcida do Fluminense FC. Cabe ressaltar que a administração do estádio emitiu uma mensagem educativa nos telões do estádio no momento em que ocorria o cântico", diz o relato.