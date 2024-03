São Paulo: Renovação de Arboleda trava após ficar 'por detalhes'

O desacerto financeiro está no campo da equação entre salário mensal e luvas por assinatura. O Tricolor segue otimista, mas a discussão dos detalhes finais já se estende por mais de um mês.

O empresário do zagueiro, Pepe Chamorro, chegou a vir ao Brasil, mas sem acerto, deixou o país. Arboleda tem contrato com o São Paulo até o final deste ano.

O defensor são-paulino pode assinar um pré-contrato e sair do São Paulo de graça a partir do meio do ano. O Tricolor quer renovar com o zagueiro por mais duas temporadas.

