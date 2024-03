Onde assistir aos jogos da semifinal do Campeonato Paulista

SEMIS NA CAPITAL!

Veja as datas, os locais e os horários dos confrontos que definem os finalistas do Paulistão Sicredi!#PaulistãoSicredi #Semifinais pic.twitter.com/F03qp7iYAV -- Paulistão (@Paulistao) March 20, 2024

O que aconteceu

Santos fora da Vila e da TV. A semifinal contra o Bragantino será transmitida somente por vias digitais, diferentemente do que aconteceu para o Peixe nas quartas. Contra a Portuguesa, o jogo foi exibido pela TNT (TV fechada).

Palmeiras disponível em todas as opções possíveis. As cinco plataformas oficiais de transmissão do Paulistão 2024 exibirão a partida do atual bicampeão estadual diante do Novorizontino. O duelo também marca o retorno alviverde ao Allianz Parque, que teve seu gramado aprovado pela FPF.

O Palmeiras busca participar da quinta final estadual consecutiva. O Santos visa retornar à decisão após oito anos. O Bragantino não alcança a fase mais aguda do Paulistão desde 1990, quando se sagrou campeão. O Novorizontino, fundado em 2010, já assegurou a melhor campanha de sua história.

Regulamento

As semifinais são disputadas em jogo único. Não há qualquer vantagem por deter melhor campanha no estadual, além de jogar em casa.