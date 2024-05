Nestor "conquista" Zubeldía e valoriza volta por cima após lesão

Rodrigo Nestor tem conquistado o técnico Luis Zubeldía neste início de trajetória do técnico no São Paulo. Recém-recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo, o meio-campista tricolor aos poucos vem retomando o status de titular de sua equipe. Nesta quarta-feira, o camisa 11 foi importantíssimo, sofrendo o pênalti que abriu caminho para o triunfo sobre o Talleres pela Libertadores.

"Passei por coisas realmente difíceis aqui. Minha história é muito bonita, mas passei por momentos muito difíceis. Isso ficou para trás. Ontem recebi um toque de uma pessoa, às vezes precisamos ficar um pouco de fora para ver o potencial que a gente tem. Feliz por estar com saúde e poder trabalhar cada dia mais. Só tenho a agradecer", afirmou Rodrigo Nestor.

O meio-campista do São Paulo, aliás, foi só elogios ao técnico Luis Zubeldía após mais uma vitória, valorizando sua conduta com o elenco.