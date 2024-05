Diniz após vitória do Fluminense: 'John Kennedy é um trabalho sem trégua'

É muita vontade de ajudar o John. Eu acho também que ele está entendendo que ele pode, por meio do futebol, mudar a condição social dele, não só enquanto ele está jogando, mudar uma condição social para a vida dele, para os filhos dele. E é isso que eu espero do John Kennedy, do trabalho que a gente faz junto aqui no Fluminense. Isso acontecendo, vai ser um prêmio gigantesco para minha vida

Fernando Diniz

Afastado 12 dias por indisciplina

John Kennedy foi afastado do elenco 12 dias, em abril, por atos de indisciplina. Um na véspera do clássico contra o Vasco — onde levou mulheres para a concentração junto com Alexsander e Kauã Elias e Arthur — e outro por chegar atrasado a um treino.

O atacante já havia cometido indisciplinas anteriormente no clube, fato que o fez ser emprestado para a Ferroviária (SP) em 2022. De volta ao Fluminense, foi o heroi do inédito título da Libertadores, ano passado.