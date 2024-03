Giuliano enfim retorna ao Santos após lesão e ganha tempo para ficar 100% contra o Bragantino

Demorou, mas o meio-campista Giuliano enfim voltou a defender o Santos dentro de campo. Ele entrou no segundo tempo da partida diante da Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, e jogou por cerca de 30 minutos, até mais do que o planejado pela comissão técnica.

Fábio Carille contava com o meia por 20 minutos no confronto, mas diante da tensão com o empate por 0 a 0, optou por colocá-lo antes do previsto. Ele não teve lá uma grande apresentação, mas converteu um dos pênaltis do Peixe na disputa.

Giuliano ficou mais de um mês fora de combate no Santos. Ele sofreu uma lesão na panturrilha esquerda no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Estadual. O atleta passou por um tratamento extenso para voltar a ser relacionado contra a Inter de Limeira, na última rodada do torneio.