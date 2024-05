Jogadores do Talleres são autuados por desacato após derrota no MorumBis

Morales e Portilla deixaram o Jecrim e entraram no ônibus do Talleres, que deixou o MorumBis por volta de 1h35 (de Brasília)

Jogadores do Talleres se revoltaram no intervalo do jogo e partiram para cima de policiais que escoltavam a equipe de arbitragem. Os argentinos não gostaram do fato de o árbitro Jhon Ospina ter mandado o jogo seguir em um lance envolvendo Sosa ainda nos acréscimos do 1° tempo.

Outra confusão aconteceu no fim do jogo, quando Morales e Portilla ofenderam policiais.

No final da partida, houve o segundo gol do São Paulo. O goleiro reserva passou pelo trio de policiais militares que fazia a escolta da arbitragem, os mesmos que estavam no meio do campo no intervalo, passou e proferiu xingamentos a eles. Isso foi claro, testemunhado por vários outros policiais e pessoas que estavam no campo. No túnel de acesso aos vestiários, um outro atleta passou e xingou os policiais na frente de outras pessoas Cesar Saad, delegado

*Com informações da Gazeta Esportiva