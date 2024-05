Após festejar gol de Luciano, Zubeldía aponta São Paulo como um dos favoritos na Libertadores

A vitória do São Paulo sobre o organizado time do Talleres, nesta quarta-feira, no MorumBis, por 2 a 0, que garantiu o primeiro lugar no Grupo B da Copa Libertadores, deixou o técnico Luis Zubeldía muito otimista com o desempenho da equipe na principal competição sul-americana a partir das oitavas de final. Depois de festejar muito o gol de Luciano, o comandante tricolor expressou sua alegria na entrevista coletiva.

"A história do São Paulo o coloca como um dos favoritos. Mas, nós temos que ir formando a equipe, não só pela história. A equipe tem que ir mostrando jogo após jogo que somos candidatos. Mas, historicamente o São Paulo sempre será um dos candidatos. Aqui dentro temos que mostrar jogo após jogo que somos candidatos, como fizemos hoje", afirmou o argentino, que soma sete vitórias e dois empates.

Menos entusiasmado, Zubeldía analisou o desempenho da equipe. "Creio que fizemos um bom jogo, fomos muito sérios taticamente, organizados. Em algumas situações aceleramos o processo com a bola, mas é normal, porque havia muita adrenalina pelo jogo de hoje. Queríamos a primeira colocação, conseguimos fazendo um bom jogo. Estou contente pelos jogadores, pelo staff, pelos dirigentes, pela nossa torcida, que deu um lindo espetáculo, e pela primeira colocação na fase de grupos."

O São Paulo volta a jogar, domingo, no Campeonato Brasileiro, às 18h30, diante do Cruzeiro, no MorumBis. No torneio nacional, a equipe tricolor está em quinto lugar, com dez pontos. A liderança é do Athletico-PR, com 13.