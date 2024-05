Invicto, Zubeldía vê São Paulo como um dos favoritos à Libertadores, mas diz: "Sou mais um"

Luis Zubeldía está com tudo no São Paulo. Desde que chegou, o treinador argentino ainda não perdeu, somando sete vitórias e dois empates em nove jogos. Nesta quarta-feira, o Tricolor se classificou às oitavas de final da Libertadores como líder do Grupo B ao bater o Talleres, mas o comandante são-paulino tratou de evitar qualquer tipo de "oba-oba" e abriu mão de um possível protagonismo.

"Eu sou mais um. Aqui ninguém ganha um jogo sozinho. O que fazemos é trabalhar em equipe. Eles são jogadores, eu sou treinador. Cada um cumprindo sua função, dando seu conhecimento. Todos fazem um esforço muito grande. Nestor passou por uma lesão importante. Creio que há um staff muito bom e que todos estão aportando um pouco", afirmou Zubeldía.

A partida desta quarta-feira foi uma prévia do que aguarda o São Paulo no mata-mata da Libertadores. O jogo teve caráter decisivo por valer a liderança do grupo e o direito de jogar a partida de volta das oitavas de final em casa. Diante de mais de 56 mil torcedores, o Tricolor foi aprovado no teste.