Osasuna admite hostilidade de torcedores contra Vini Jr, mas nega racismo

Em resposta, o Osasuna negou que os cânticos tenham sido racistas. Em nota oficial, o clube ainda disse que pedirá a retratação de meios de comunicação que acusaram os torcedores de insultos deste tipo, ressaltando que os torcedores do clube são historicamente conhecidos por uma postura antirracista.

Por outro lado, o Osasuna admitiu que Vini Jr foi alvo de cantos hostis. O clube repudiou os atos de uma "minoria de torcedores" e ressaltou que os jogadores da equipe também sofrem com hostilidades em outros estádios.

Veja a nota do Osasuna na íntegra:

Tendo em conta as informações publicadas nos meios de comunicação social na sequência do comunicado do Real Madrid Futebol Clube e que relacionam El Sadar [estádio do Osasuna] com comportamentos racistas, o Club Atlético Osasuna gostaria de esclarecer que não foi proferido nenhum canto racista no jogo do último sábado. Da mesma forma, exigirá a imediata retificação dos meios de comunicação que tenham oferecido informações que não correspondam à realidade dos fatos e apresentará queixa contra aqueles que persistirem na falácia. O clube não tolerará que seja manchada a reputação da torcida do Osasuna, que ao longo de sua história foi conhecida justamente por sua postura antirracista.

O Osasuna e os seus torcedores estarão sempre ao lado de qualquer jogador de futebol que sofra insultos racistas, que não têm lugar no desporto nem na sociedade. Por isso, o clube quer manifestar a sua solidariedade com jogadores como Vinicius Junior ou Peter Federico González, que há algumas semanas foram alvo de ataques racistas execráveis, vergonhosos e repreensíveis.