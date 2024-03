Vini Jr brilha, Real Madrid vence Osasuna e segue sobrando no Espanhol

O Real Madrid dominou o segundo tempo e construiu a vitória. Aproveitando a marcação alta do Osasuna, os comandados de Ancelotti usaram as bolas longas e a velocidade de seus atacantes para construir um placar maior. Brahim Díaz fez o terceiro após lançamento de Lunin desviado por Valverde, e Vini Jr demonstrou muita categoria para marcar o quarto. Nos acréscimos, Muñoz, que saiu do banco, recebeu na área e bateu rasteiro, forte, para vencer Lunin, e fechar o placar.

Números de Vini Jr

O atacante brasileiro marcou nos últimos quatro jogos. Vini Jr fez seis gols nas últimas partidas: dois contra o Valencia, um contra o Red Bull Leipzig, um contra o Celta de Vigo e dois contra o Osasuna.

Quatro cartões amarelos seguidos. Por outro lado, o atacante também vive um momento em que tem sido questionado pelas seguidas advertências. Hoje, Vini Jr foi punido mais uma vez com o amarelo, somando cinco no Campeonato Espanhol, e ficando suspenso para o próximo jogo do Real Madrid.