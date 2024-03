Real Madrid apresenta denúncia a árbitro por omitir insultos a Vini Jr. na súmula

No fim da nota, a equipe reiterou que está à disposição para tomar as medidas necessárias para erradicar a violência que Vini Jr. vem sofrendo no futebol espanhol.

O camisa 7 marcou dois gols e foi primordial para a vitória contra o Osasuna. Com 72 pontos, o Real Madrid está na ponta do Campeonato Espanhol, com oito a mais que o Barcelona.

Confira a nota do Real Madrid na íntegra:

Depois dos graves insultos proferidos, mais uma vez, ao nosso jogador Vinicius Junior, neste caso durante o último jogo da Liga disputado pela nossa equipa no El Sadar, o Real Madrid CF comunica o seguinte:

Nosso clube apresentou queixa ao Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol contra o árbitro Juan Martínez Munuera, em decorrência da negligência na elaboração do relatório do árbitro. Este árbitro omitiu voluntária e deliberadamente os insultos e gritos humilhantes repetidamente dirigidos ao nosso jogador Vinicius Junior, apesar de ter sido avisado insistentemente pelos nossos jogadores no mesmo momento em que ocorriam.

Além disso, o Real Madrid também apresentou queixa a este órgão federativo em relação aos referidos insultos e gritos humilhantes, e os encaminhou à Comissão Estadual contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte, para que aqueles que proferiram eles são identificados e punidos.