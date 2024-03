Céu e inferno: como Fla fez Andreas se sentir mais brasileiro na seleção

Quando se sentiu mais brasileiro? "Quando fui jogar no Flamengo, a primeira vez no Maracanã. Senti todo o carinho do torcedor brasileiro. Vi a família perto pela primeira vez. Fiquei muito feliz. Foi muito importante ter essa reconexão. É um orgulho muito grande para mim e para minha família".

Negativas para a Bélgica e tatuagem "Gigante por natureza". "É uma história que sempre tive de representar a seleção brasileira. Recusei várias vezes a Bélgica, realizo esse sonho pela segunda vez. Fiz a tatuagem pelo orgulho imenso de ser brasileiro e pela certeza de que voltaria".

Não sinto necessariamente que há um grande gap entre Brasil e Inglaterra. A última vez que o Brasil venceu um torneio foi há menos tempo do que a Inglaterra. Andreas Pereira

Outras respostas de Andreas Pereira

Perfil do Dorival

"Conheço o trabalho dele e da comissão. Trabalhei pouco tempo, mas me identifico muito com a ideologia dele, entendo muito bem. Pelo carinho e tudo que ele fez comigo no Flamengo, sou muito agradecido. O dia a dia é muito importante. Não temos muito tempo, muitos jogadores diferentes aqui, de diferentes ideias. A maioria se identifica com o jeito de jogar que ele vai transmitir. Estamos focados e todos com o mesmo foco, o primeiro jogo contra a Inglaterra. Vamos fazer um bom trabalho, tenho certeza".